PF realiza fiscalização de proteção à fauna marítima e ao meio ambiente

Fernando de Noronha/ PE. A Polícia Federal, em parceria com a Gestão do Meio Ambiente (ATDEFN), ICMBio Noronha, Projeto Golfinho Rotador e Marinha do Brasil, realiza operação de fiscalização e orientação na região do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha.

A ação surgiu devido ao aumento do número de embarcações (com ou sem motor) que transitam na região portuária, próximo a rota de animais marinhos como golfinhos, baleias e tartarugas. Também há orientação quanto ao descarte indevido de resíduos sólidos e líquidos na região, além da proibição de dar comida aos animais.

Essa atividade possui caráter educativo de orientação e de advertência aos condutores que não cumprem as regras estipuladas pelos órgãos de fiscalização. Antes das ações, as instituições realizam reuniões para analisar relatórios gerados a partir das ocorrências infracionais e de incidência das práticas.

