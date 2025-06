PF realiza extradição de argentino procurado pela Interpol

Porto Alegre/RS. A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades da Argentina, extraditou, nesta sexta-feira (27/6), um cidadão argentino que teve o seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da Interpol. O extraditado responde pelos crimes de estupro de vulnerável.

Em 2024, o homem foi localizado e, posteriormente, preso por um mandado de Prisão para Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, na cidade de Santana do Livramento/RS. Desde então, permaneceu detido até a conclusão do processo de extradição. O extraditado, de 72 anos, foi entregue às autoridades argentinas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Participaram do processo de extradição a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul (PF), o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, a Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento, o Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal e a Representação da Interpol na Argentina.

Fonte: Polícia Federal