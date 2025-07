PF realiza extradição de argentino procurado pela Interpol por abuso sexual

Rio de Janeiro/RJ – Na manhã desta sexta-feira, 11/7, a Polícia Federal concluiu a extradição de um cidadão argentino, procurado pela Interpol pelo crime de abuso sexual. O estrangeiro havia sido preso no dia 12/11 do ano passado, no distrito de São Pedro da Serra, no interior de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

A ação foi conduzida por policiais federais, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido das autoridades argentinas. O homem estava foragido da Justiça de seu país e era procurado pela Interpol há cerca de um ano.

Após a prisão, o estrangeiro permaneceu custodiado no sistema prisional do estado enquanto tramitava o processo judicial de extradição entre as autoridades brasileiras e argentinas.

O extraditado foi escoltado por policiais federais argentinos e embarcou no Aeroporto Internacional do Galeão com destino a Buenos Aires, onde deve ser entregue às autoridades locais.

Fonte: Polícia Federal