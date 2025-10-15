PF realiza expulsão de cidadão finlandês condenado por homicídio em Florianópolis

Florianópolis/SC. Nesta segunda-feira, 13/10, a Polícia Federal em Santa Catarina efetuou a expulsão de um cidadão finlandês do território brasileiro, em cumprimento à decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O estrangeiro foi condenado pela Justiça catarinense a 18 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto de veículo. Os delitos ocorreram em março de 2008, tendo como vítima uma mulher, cujo corpo foi encontrado na praia do Moçambique, em Florianópolis.

Após o cumprimento integral da pena no sistema prisional brasileiro, foi determinado, com base na Lei de Migração, o processo de expulsão do país. A medida tem como objetivo preservar a ordem pública e a segurança nacional, conforme previsto na legislação vigente.

Concluídos todos os trâmites administrativos e judiciais, o cidadão estrangeiro foi escoltado por policiais federais até o Aeroporto Internacional de Florianópolis, de onde embarcou em voo com destino à Finlândia.

A partir de agora, ele está proibido de retornar ao território nacional, conforme decisão administrativa expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

[email protected]

(48) 3281-6699

@pfsantacatarina

Fonte: Polícia Federal