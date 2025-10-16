PF realiza exposição em Brasília para celebrar resultados do Projeto Guardiões da Infância

Brasília/DF. Em comemoração ao primeiro ano de atividades do Projeto de Prevenção Guardiões da Infância, a Polícia Federal realiza exposição no Salão Negro do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília/DF, entre os dias 15 e 17 de outubro.

Paralelamente, a PF participou do evento “Proteção Integral de Crianças e Adolescentes na Justiça e Segurança Pública”, que tem como objetivo promover o diálogo e a articulação institucional em torno da defesa de direitos e da proteção integral de crianças e adolescentes, além de apresentar as ações desenvolvidas em 2025 no âmbito da Estratégia de Justiça e Segurança Pública – Crescer em Paz.

A exposição evidencia o engajamento institucional da Polícia Federal na prevenção de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, bem como o empenho contínuo e voluntário dos policiais federais que atuam no projeto, realizando palestras e ações socioeducativas em escolas e demais instituições voltadas à infância e juventude. O objetivo é mitigar fatores de vulnerabilidade relacionados ao abuso sexual infantojuvenil e fortalecer mecanismos de proteção.

O Projeto, regulamentado há pouco mais de um ano pela Portaria nº 18.992, de 24/07/2024, já apresenta resultados expressivos:

539 palestras realizadas até outubro de 2025;

330 palestras para adolescentes, 99 para familiares, 65 para professores e 45 para órgãos da rede de proteção;

Mais de 35.000 participantes em todo o país, sendo quase 25.000 adolescentes.

Esses resultados só foram possíveis graças à dedicação dos policiais federais voluntários que atuam em todo o país, contribuindo para a promoção da cidadania e a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes, em conformidade com o artigo 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para 2026, já estão previstas mais duas formações de policiais federais voluntários, com datas a definir, para ampliar a atuação do projeto em palestras e ações socioeducativas em todo o país.

Fonte: Polícia Federal