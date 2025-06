PF realiza escolta de valores no Amazonas

Manaus/AM. Nesta quinta-feira (26/6), a Polícia Federal, a Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Estado realizaram a interdição parcial de ruas e avenidas para escolta de transporte de valores do Banco Central do Brasil (Bacen).

A ação de segurança é realizada para escolta, seguridade de pessoa e dos valores. O acompanhamento de remessa de cédulas em dinheiro foi realizado pelo Bacen.

Operações como essa são realizadas em todo o país para colocar em circulação numerários suficiente para atendimento das necessidades da população.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected]

Fonte: Polícia Federal