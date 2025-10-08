PF realiza audiência pública com a comunidade de CACs em Brasília/DF

Brasília/DF. A Polícia Federal realizou, na tarde desta terça-feira (7/10), no auditório de seu Edifício-Sede, audiência pública voltada à comunidade do tiro desportivo, caçadores eventuais e colecionadores (CACs).

O encontro contou com a participação dos deputados federais Marco Pollon e Paulo Bilynskyj, além de representantes do setor, e teve como objetivo debater soluções para os desafios enfrentados por esse público, além de buscar o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pela instituição.

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou a responsabilidade da Polícia Federal na qualidade dos serviços prestados à sociedade: “esse é um serviço que queremos oferecer com excelência. Nos esforçamos para prestar todos os nossos serviços com dedicação. Não temos nenhum compromisso com o erro; nosso objetivo é melhorar continuamente e aprimorar sempre os nossos processos.”

Ainda durante a audiência pública, o diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Fabrício Schommer Kerber, afirmou que “a PF estruturou suas ações em três pilares: prestar um serviço de excelência a todos os usuários; coibir fraudes no uso desse serviço, fortalecendo a comunidade de caçadores, colecionadores e atiradores, e reprimir o desvio de armas e munições para o crime organizado.”

A audiência pública contou com uma participação expressiva de representantes do setor e foi transmitida on-line.

A Polícia Federal segue aprimorando seus serviços e permanece aberta a sugestões da sociedade para o contínuo fortalecimento de suas ações.

