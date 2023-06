PF realiza apreensão milionária de matéria-prima para anabolizantes na aduana em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizaram, no início da noite desta sexta-feira (9/6), uma apreensão de hormônio masculino puro, com alto valor agregado, na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais fiscalizavam veículos nas pistas de entrada no país, quando determinaram a parada de uma moto vinda do Paraguai. Na vistoria, os policiais encontraram um fundo falso na moto, contendo diversos pacotes com a inscrição “pó de pérola” na embalagem, contendo um pó branco.

Conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, o material foi periciado pelo setor técnico sendo constatado que se tratava de, aproximadamente, 3.195g de hormônio masculino puro. Tal material, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, é matéria-prima utilizada para a fabricação de anabolizantes na forma injetável.

O condutor da moto foi preso em flagrante e deverá responder pelo crime de contrabando, conforme o artigo 334 do Código Penal.

Mais cedo, os policiais já haviam efetuado uma apreensão de 25 pacotes de cigarros estrangeiros contrabandeados com uma mulher paraguaia. Após consulta nos bancos de dados, foi constatado que a abordada tinha mais de 40 autuações, sendo 24 somente neste ano. Diante da prática reiterada, a mulher foi conduzida para a Delegacia da PF para a lavratura do flagrante.

