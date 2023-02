PF realiza apreensão de quase 8KG de skunk

Recife/PE. A Polícia Federal prendeu em flagrante, no dia 1/2, no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, uma mulher de 19 anos. A prisão aconteceu durante os trabalhos de fiscalização de rotina destinados a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, bem como outros tipos de crimes praticados no local.

Os policiais federais identificaram em uma mala, de voo com conexão em Recife/PE e destino final em Guarulhos/SP, uma concentração de substância orgânica após exposição ao aparelho de raios x. Ao ser aberta a bagagem na presença de sua proprietária, foram encontrados quatro volumes, que totalizaram um peso bruto de aproximadamente 7,8Kg de skunk.

Terminada a abordagem policial e tendo sido encontrada a droga, a jovem foi presa em flagrante e foi conduzida para a Sede da Polícia Federal para realizar os procedimentos de Polícia Judiciária e foi autuada por tráfico de drogas. Caso seja condenada, poderá cumprir penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Além da droga também foi apreendido um aparelho celular.

Em seu interrogatório, ela informou que pegou a mala já pronta com o skunk em Manaus/AM e não deu maiores detalhes de quem havia lhe repassado. Disse também que quando entregasse a droga em Guarulhos/SP receberia a quantia de R$ 2 mil.

Esta é a quarta apreensão de drogas realizada no aeroporto dos Guararapes em 2023. Até agora, foram apreendidos 8,5Kg de cocaína e 28Kg de skunk e realizada a prisão de três homens e uma mulher. Esta será enviada para a audiência de custódia e caso seja confirmada a sua prisão preventiva será levada para a Colônia Penal Feminina ficando à disposição da Justiça Estadual.

