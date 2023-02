PF realiza apreensão de drogas no interior do Amazonas

Tabatinga/AM – A Polícia Federal informa que na última terça-feira, (14/2), aproximadamente 10h45, durante fiscalização de rotina de embarcação na via fluvial de Tabatinga/AM, foi efetuada a apreensão 1,275 kg (um quilo e duzentas e setenta e cinco gramas) de cocaína.

Feita a revista em bagagens de passageiros por policiais federais, onde encontrou-se a droga dentro de canaletas de uma mala. A droga estava revestida por invólucro de plástico transparente, sob posse de uma mulher, de origem colombiana, de 32 anos, que se dizia vir de Bogotá/COL e tinha como destino a cidade de São Paulo/SP. A mulher foi presa em flagrante.

Santo Antônio do Iça/AM – A Polícia Federal, em ação conjunta com a PM/AM, na última quarta-feira, dia (15/2), às 12h00, apreendeu aproximadamente 8 kg (oito quilos) de cocaína, que estava fracionada em invólucros de plástico, acondicionada em estrutura no teto do porão de embarcação do tipo recreio. Foram identificados nove tripulantes responsáveis pelo porão da embarcação, que foram encaminhados para a Delegacia Federal de Tabatinga para prestar depoimento.

Foi instaurado inquérito policial para averiguação das procedências das drogas apreendidas. Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas tem pena de até 15 anos de prisão.

