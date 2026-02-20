PF realiza apreensão de cigarros eletrônicos e prende uma pessoa

Anápolis/GO. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (20/2), uma operação de combate ao contrabando de cigarros eletrônicos (pods), em desdobramento de investigação iniciada em Tocantins.

Durante a investigação, foi presa em flagrante uma pessoa que se encontrava na posse de aproximadamente 200 aparelhos de cigarros eletrônicos, produtos de comercialização e importação proibidas no Brasil, introduzidos no país de forma clandestina.

Os itens apreendidos serão submetidos à perícia e permanecerão à disposição da Justiça. O investigado poderá responder pelo crime de contrabando, sem prejuízo de outras infrações eventualmente constatadas no curso das investigações.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e apurar a origem e o destino dos produtos apreendidos.

A Polícia Federal ressalta que a comercialização irregular de dispositivos eletrônicos para fumar, além de configurar ilícito penal e administrativo, representa risco à saúde pública e fomenta cadeias criminosas transnacionais.

Fonte: Polícia Federal