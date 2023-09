PF realiza apreensão de caminhão com carregamento de contrabando

Guaíra-PR – Na madrugada desta quinta-feira (21/09), no âmbito da Operação Hórus, policiais federais em ação integrada com o BPFron, através de sua unidade de inteligência, em conjunto com o NEPOM da PF de Guaíra/PR e COMANF da Marinha do Brasil, observou uma movimentação suspeita de embarcação de grande porte cruzando o Lago de Itaipu totalmente apagada quando resolveram iniciar procedimentos de abordagem e acompanhamento tático embarcado.

Após alguns instantes de acompanhamento os criminosos perceberam presença policial naquela região e jogaram as embarcações contra a margem para fugir.

No local foram apreendidos uma embarcação clandestina de grande porte e um caminhão baú totalmente carregado com aproximadamente 500 caixas de cigarros paraguaios, resultando num prejuízo estimado total de R$ 2 milhões ao crime organizado local.

O material ilícito foi escoltado por equipes integradas até a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra-PR para providências legais.

Fazem parte desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal