PF realiza a incineração de 195kg de entorpecentes em Ji-Paraná

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (14/3) a incineração antecipada de aproximadamente 195 kg de drogas com autorização judicial, sendo sua maioria cloridrato de cocaína.

A ação contou o apoio da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Federal de Ji-Paraná.

Trata-se do primeiro ato do ano de 2025 de destruição de entorpecentes apreendidos na circunscrição da delegacia descentralizada, que abrange a região central do estado de Rondônia.

A incineração de drogas pela PF desempenha um papel crucial no combate ao tráfico e ao uso ilícito de substâncias proibidas. Esse procedimento não apenas garante a destruição física dos entorpecentes apreendidos de forma segura e adequada, mas também atua como um símbolo de eficiência e seriedade no enfrentamento do crime organizado.

Fonte: Polícia Federal