PF promove encontro para aprimorar ações nas fronteiras

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal em Foz do Iguaçu está sediou, nos dias 7 e 8/4, o Encontro de Aprimoramento de Ações Policiais na Fronteira. O evento conta com a participação de representantes das unidades fronteiriças da PF nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

O encontro tem como objetivo o aperfeiçoamento das ações das polícias judiciária e administrativa na região de fronteira entre o Paraguai e os estados mencionados, além de promover a troca de informações entre as unidades fronteiriças da Polícia Federal e a otimização de recursos humanos e materiais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

@pffoz

Fonte: Polícia Federal