PF promove Encontro Internacional Contra Contrabando de Migrantes e Tráfico de Pessoas

Brasília/DF. A Polícia Federal e o Programa El PACCTO da União Europeia promoveram, entre os dias 15 e 18 de julho, o “I Encontro Internacional dos Pontos de Contato do Centro Especializado contra o Contrabando de Migrantes e Tráfico de Pessoas da Ameripol”. O evento aconteceu no Hotel Hilton Copacabana, do Rio de Janeiro/RJ.

O evento tem como objetivo a análise das ameaças atuais do crime de contrabando de migrantes nas Américas, assim como a adoção de estratégias comuns e investigações conjuntas no combate ao contrabando de migrantes e tráfico de pessoas.

Importante destacar que a análise das ameaças do contrabando de migrantes será consolidada em um documento a ser entregue ao Secretário Executivo da Ameripol (DG-PF), o qual, posteriormente, procederá à entrega de referido instrumento aos ministros da Justiça ou equivalente do continente americano, visando subsidiar a adoção de políticas de segurança pública no continente para o melhor combate dessa criminalidade, a partir de uma perspectiva regional, não mais meramente local.

Na ocasião, marcaram presença policiais especialistas em investigações de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes de 16 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

