PF promove ações de solidariedade em Sinop/MT

Fortaleza/CE – A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira, 22/5, um jovem, 17 anos, no momento em que recebia uma encomenda postal via correios com cédulas de R$20, R$50 e R$ 100 falsificadas, no valor total de R$ 1.300.

Após a apreensão em flagrante por ato infracional, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente da Polícia Civil do Ceará para os procedimentos pertinentes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

