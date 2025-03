PF promove a segurança de visita ministerial em evento indígena em Itaipulândia/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal realizou, na tarde desta segunda-feira (24/3), uma operação de segurança de dignitários para garantir a presença de autoridades federais em uma cerimônia indígena no município de Itaipulândia, no oeste do Paraná.

O evento ocorreu durante a Assembleia Geral da Comissão Guarani Yvyrupa, na aldeia indígena Atimirim, e contou com a participação de lideranças indígenas, ministros de Estado, membros do Supremo Tribunal Federal (STF), autoridades do Judiciário, representantes de órgãos do Governo Federal, além de parlamentares e diretores da Itaipu Binacional.

A cerimônia marcou a celebração do acordo de aquisição de terras para os povos guarani e teve a presença do ministro do STF, Dias Toffoli, da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e do advogado-geral da União, Jorge Messias.

A operação de segurança contou com o apoio da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e da Polícia Rodoviária Federal, além do emprego de veículos blindados e equipes táticas. O trabalho teve início no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, onde as autoridades foram recebidas e escoltadas, em comboio, até Itaipulândia, onde ocorreu a cerimônia.

