PF promove a destruição de aproximadamente 1,3 tonelada de drogas

Rio Branco/AC. A Polícia Federal realizou na capital acreana, nesta quinta-feira (26/2), operação policial para a destruição de cerca de 1,3 tonelada de entorpecentes.​

Participaram do procedimento representantes do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da Vigilância Sanitária do Acre.

As drogas hoje eliminadas são o resultado de diversas apreensões realizadas desde julho do ano passado (2025) pelas forças de segurança pública estaduais e federais em casos de flagrante delito e de operações deflagradas pela Polícia Federal e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Acre (FICCO/AC, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Estado do Acre), para a repressão ao tráfico de drogas e às facções criminosas.

