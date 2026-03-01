PF, PRF e PMPR realizam recuperação de veículos furtados Guaíra

Guaíra/PR. Na sexta-feira (27/2), uma operação integrada envolvendo policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais militares do Paraná resultou na recuperação de um cavalo mecânico e um semirreboque.

Os veículos haviam sido subtraídos no estado de São Paulo e, conforme informações preliminares, teriam como destino o Paraguai. A ação foi desencadeada a partir de dados fornecidos por uma empresa de rastreamento, que indicavam múltiplas interrupções no sinal do conjunto veicular, bem como seu desvio da rota preestabelecida.

No momento da abordagem, o motorista de um caminhão declarou ter retirado o veículo na cidade de Guarulhos/SP na véspera e que receberia uma quantia em dinheiro para transportá-lo até o destino.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Disque denúncia: (45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal