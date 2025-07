PF, PRF e PMPR apreendem mais de 600 quilos de maconha em Guarapuava/PR

Guarapuava/PR. Na manhã desta terça-feira (01/07), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Paraná, apreendeu aproximadamente 608 quilos de maconha no município de Guarapuava/PR, região central do estado.

A operação teve início a partir do compartilhamento de informações de inteligência que indicavam movimentação de carga ilícita na região. Durante patrulhamento e diligências integradas, as equipes identificaram um veículo em situação suspeita e realizaram a abordagem.

No interior do automóvel foram encontrados diversos tabletes da substância entorpecente. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava para os procedimentos legais cabíveis.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança pública no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado no estado do Paraná.

Comunicação Social da Polícia Federal no PR

[email protected]

Fonte: Polícia Federal