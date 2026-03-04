PF, PRF e PM apreendem cerca de 390 kg de drogas e prendem dois suspeitos

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Rondônia e com a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu, na terça-feira (3/3), cerca de 390 kg de entorpecentes durante ação integrada em Porto Velho.

A ação foi coordenada pela PF, em atuação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), com foco no monitoramento e na fiscalização de embarcações que transitavam pelo Rio Madeira.

Durante as diligências, as equipes identificaram uma embarcação navegando no rio, transportando diversos galões de combustível e grandes sacos em seu interior. Ao perceber a aproximação policial, a embarcação tentou fugir. Foi iniciado acompanhamento imediato, sendo o barco posteriormente interceptado e abordado.

Na fiscalização, foram localizados, aproximadamente, 259 kg de pasta base de cocaína, 110 kg de cocaína e 21 kg de maconha, além de um revólver calibre .38.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, em Porto Velho, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Os investigados poderão responder, entre outros crimes, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

Fonte: Polícia Federal