PF prende venezuelano com 21kg de ouro no Pará

Santarém/PA. A Polícia Federal prendeu um venezuelano com 21kg de ouro, no aeroporto de Santarém/PA, na madrugada deste sábado (28/10). O indivíduo foi abordado em fiscalização de rotina, enquanto esperava para embarcar a Manaus/AM. A carga apreendida equivale a aproximadamente R$ 7 milhões.

A prisão ocorreu por de 1h30, no saguão do aeroporto, uma hora antes do voo partir. Um grupo de passageiros foi escolhido para ter as malas escaneadas no raio x. No caso do venezuelano, a máquina mostrou objetos densos, compactos, dentro das duas malas que estavam com ele.

Na ocasião, as malas foram abertas e foram encontradas dentro de garrafas barras de ouro em tamanhos variados, sem documentação. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, pelo crime de transporte ilegal de ouro.

Fonte: Polícia Federal