PF prende uruguaio procurado pela Interpol em Santana do Livramento/RS

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal prendeu, nessa quinta-feira (26/2), um homem foragido da Justiça procurado por crimes de homicídio e de contrabando. A prisão foi fruto de uma ação conjunta entre o Grupo de Capturas da Polícia Federal em Santana do Livramento e o 2º Regimento de Polícia Montada (2º RPMon) da Brigada Militar, que localizou o foragido em Santana do Livramento/RS.

O indivíduo de nacionalidade uruguaia era alvo de um mandado de prisão preventiva para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo consta na Difusão Vermelha, o indivíduo participou de um latrocínio ocorrido em outubro de 2023 na cidade de Rivera, que resultou na morte de um sargento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que estava de folga, e no roubo de R$ 50 mil.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal