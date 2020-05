PF prende uma pessoa que recebeu drogas via Correios

.

Criciúma/SC – A Polícia Federal deflagrou hoje (26/5) operação destinada à repressão ao compartilhamento e à posse de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil, praticada por usuário da internet residente em São Ludgero/SC.

As investigações foram iniciadas a partir de relatórios de informação produzidos pela própria PF, que resultaram na identificação de um usuário que baixou e compartilhou milhares de arquivos contendo imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil.

O suspeito, de 42 anos, que utilizava softwares para compartilhamento dos arquivos com usuários do mundo todo, foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, tendo sido feita a arrecadação de equipamentos de informática para realização de perícia.

O crime de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, é punido com pena de reclusão de 03 a 06 anos. Já o crime de posse de arquivos de pornografia infantil, tipificado no artigo 241-B do mesmo estatuto, é punido com pena de reclusão de 01 a 04 anos.

