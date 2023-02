PF prende uma mulher e apreende drogas no Porto de Santo Antônio do Içá/AM

Santo Antônio do Iça/AM – A Polícia Federal informa que no último sábado (18/2), por volta das 09h30, durante fiscalização no Porto de Santo Antônio do Içá/AM, foi efetuada a apreensão de aproximadamente 7 kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

A droga encontrava-se revestida por fita isolante, fracionada em tabletes, dentro de uma mala, sob posse de uma passageira de um barco do tipo recreio.

A mulher, brasileira de 25 anos, foi presa em flagrante e encaminhada para Delegacia de Polícia Federal para esclarecimento. Em depoimento, a presa informou que a droga tinha como destino Manaus/AM.

Foi instaurado inquérito policial para investigar a procedência da droga.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

