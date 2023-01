PF prende um homem e apreende arma e munições de procedência ilegal em embarcação no Rio Negro/AM

Manaus/AM – A Polícia Federal informa que na manhã da última sexta-feira, (13/01), após denúncia realizada pelo Ministério Público do Trabalho, policia federais fiscalizaram empresa de segurança privada, constituída originalmente em Belém/PA, que estaria realizando trabalhos irregulares em Manaus/AM.

Em procedimento de revista na embarcação tipo balsa-empurrador de dois andares, no rio negro, policiais federais encontraram uma pistola e seis munições, localizadas em um fundo falso do painel de instrumentos, dentro da cabine do comandante, sem a devida documentação comprobatória de legalidade.

Foi decretada a prisão em flagrante de um homem, de 37 anos, identificado como dono do armamento e munições, que foi encaminhado para Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, para prestar esclarecimentos.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido tem pena de até 04 anos de prisão.

