PF prende um casal investigado por fraudes bancárias no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na tarde desta quinta-feira, 7/8, a Polícia Federal prendeu um casal – o homem em flagrante e a mulher preventivamente – investigado pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude bancária, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. A ação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro.

As diligências são um desdobramento da Operação Embuste, deflagrada em maio deste ano com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, mas apenas um dos alvos foi localizado. Desde então, a PF monitora os demais investigados a fim de efetuar as prisões restantes.

A mulher detida nesta quinta, considerada foragida desde a deflagração da Operação Embuste, foi localizada e presa preventivamente, junto com o atual companheiro. Este preso em flagrante no momento em que entrava no local, por suspeita de integrar a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com ele, foram apreendidos R$ 40 mil, em espécie, joias e sete aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Fonte: Polícia Federal