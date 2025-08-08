Polícia Federal
PF prende um casal investigado por fraudes bancárias no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ. Na tarde desta quinta-feira, 7/8, a Polícia Federal prendeu um casal – o homem em flagrante e a mulher preventivamente – investigado pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude bancária, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. A ação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro.
As diligências são um desdobramento da Operação Embuste, deflagrada em maio deste ano com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, mas apenas um dos alvos foi localizado. Desde então, a PF monitora os demais investigados a fim de efetuar as prisões restantes.
A mulher detida nesta quinta, considerada foragida desde a deflagração da Operação Embuste, foi localizada e presa preventivamente, junto com o atual companheiro. Este preso em flagrante no momento em que entrava no local, por suspeita de integrar a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com ele, foram apreendidos R$ 40 mil, em espécie, joias e sete aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
