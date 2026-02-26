PF prende três suspeitos por fraude milionária contra Caixa

São José dos Campos/SP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (25/2), três suspeitos oriundos de São Paulo pela prática de fraude contra a Caixa Econômica Federal. O grupo é suspeito de aplicar golpes em uma casa lotérica no município de Coronel Pacheco/MG, mediante o pagamento de boletos falsos.

De acordo com as investigações, foram pagos 188 boletos fraudulentos, totalizando prejuízo de R$ 1 milhão à instituição financeira. Os investigados foram localizados e presos em Jacareí/SP, quando retornavam à capital paulista.

A ação é resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Juiz de Fora/MG, que, após trabalho de inteligência, contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar de São Paulo para efetivar as prisões. As apurações prosseguem para a identificação de possíveis outros envolvidos.

Fonte: Polícia Federal