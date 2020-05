PF prende três pessoas por tráfico de drogas em Roraima

.

Boa Vista/RR – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima – FICCO, coordenada pela Polícia Federal e integrada pelas polícias Civil e Militar e pelas secretarias da Justiça e Cidadania e da Segurança Pública de Roraima, prendeu na madrugada de hoje, 22/5, três pessoas por tráfico de drogas no município de Bonfim/RR, divisa com a Guiana.

Os elementos colhidos na prisão de um casal por tráfico de drogas, na última quarta-feira, 20/5, permitiram aos investigadores da Força Integrada a identificação de um novo suspeito, que teria a atribuição de trazer drogas de Bonfim/RR.

Com as informações, os policias empreenderam diligências para localizar o suspeito, que estaria no lado brasileiro da fronteira com a Guiana justamente adquirindo drogas para a venda na capital, Boa Vista.

A FICCO, então, estabeleceu uma barreira na BR 401 para interceptar o suspeito quando de seu retorno, o que foi feito com sucesso.

O suspeito estava trazendo quase quatro quilos de maconha junto com um comparsa, e ambos foram presos. Os dois possuem passagens por crimes como tráfico de drogas e homicídio. Além deles, também foi preso o homem que dirigia o veículo. Ele informou ser motorista de aplicativo e que receberia R$ 1.200,00 pelo transporte, o qual sabia que se tratava de droga.

Os três presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima.

Contato: [email protected]

95 3621-1500