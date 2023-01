PF prende três pessoas e apreende grande quantidade de cocaína no Amazonas

Tabatinga/AM – A Polícia Federal informa que na última sexta-feira (13/01), às 16h, durante fiscalização em embarcação, pelo patrulhamento do GPOM/PF e Polícia Militar, nas proximidades do município de Benjamin Constant/AM, foi efetuada a apreensão de um galão de quatro litros de substância ácida suspeita (supostamente para uso do refino de drogas), documentos de identidade falsos, aproximadamente 11 kg de substância análoga à basta base de cocaína e aparelhos telefônicos.

A droga encontrava-se revestida por invólucro de plástico, dentro do fundo falso de duas malas sob posse de três pessoas, sendo duas delas, mulheres de origem colombiana.

Foi decretada a prisão dos três envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM. Em depoimento ao Delegado Federal responsável, foi informado que seria feito o pagamento de R$1.500,00, caso a droga chegasse ao destino final – o município de Fonte Boa/AM. As mulheres de origem colombiana, que portavam documentos brasileiros falsos, relataram que efetuaram o pagamento equivalente a R$1.000,00 pelos documentos.

Foi aberto, pela Polícia Federal, procedimento de investigação para averiguação da procedência da droga, bem como, a origem dos documentos falsos apresentados. Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas com pena de até 15 anos de prisão, além de multa, e o crime de uso de documento falso com pena que pode até chegar a 6 anos de prisão.

Comunicação Social

Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas

[email protected]