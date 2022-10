PF prende três homens em flagrante por fraude bancária na região de São José do Rio Preto/SP

São José do Rio Preto/SP – A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta manhã, 15/10, três indivíduos por estelionato e associação criminosa em Olímpia/SP.

Após informações recebidas da área de segurança da Caixa Econômica Federal, policiais federais se deslocaram até a agência da Caixa no município de Olímpia/SP e surpreenderam em flagrante três homens que estavam aplicando o “golpe da falsa central telefônica do banco” em uma idosa.

O golpe dos criminosos consiste em abordar as vítimas, geralmente idosos, oferecendo ajuda depois de fazerem com que seu cartão bancário fique retido no caixa eletrônico. Logo após, os criminosos orientam a vítima a entrar em contato com uma central telefônica falsa e, por meio da ligação telefônica, são obtidos os dados bancários e senha do cartão que ficou retido e é retirado posteriormente pelos criminosos sem que a vítima perceba.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP

Telefone: 17-3122-6070