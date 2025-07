PF prende três homens em flagrante por associação ao tráfico, uso de documentação falsa e posse ilegal de munições

Rio de Janeiro/RJ. Na noite da última terça-feira, 8/7, a Polícia Federal prendeu em flagrante três homens por associação ao tráfico, uso de documentação falsa e posse ilegal de munições. Duas prisões ocorreram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e a outra no Aeroporto Santos Dumont.

Os presos são suspeitos de integrar uma das maiores fações criminosas do estado. Eles pretendiam embarcar para Manaus, mas foram interceptados ao apresentarem documentos falsificados – dois deles portavam documentos distintos, mas emitidos em nome de uma mesma identidade.

Assim, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Rio de Janeiro (DEAIN), no Galeão, e na Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Santos Dumont (DEAER) efetuaram a prisão em flagrante dos três indivíduos.

Após a lavratura dos autos de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal