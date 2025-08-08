PF prende três fugitivos da justiça e uma mulher por tráfico de drogas no aeroporto em Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. Em operações realizadas entre os 7 e 8 de agosto, a PF prendeu três pessoas com mandados de prisão em aberto e uma mulher por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Além disso, foram apreendidos um passaporte por decisão judicial e uma mira telescópica para arma de fogo que não possuía a documentação necessária para seu ingresso no país.

Dentre os presos, dois homens e uma mulher, procurados pelas Justiças dos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo, foram capturados durante os procedimentos migratórios. Eles serão encaminhados às autoridades estaduais responsáveis.

Outro caso foi de uma brasileira presa ao tentar embarcar em um voo para a França com mais de 1kg de cocaína escondido em volumes dentro do seu sutiã. Ela responderá por tráfico internacional de drogas perante a Justiça Federal.

Em relação as apreensões realizadas, um homem, que desembarcou de um voo vindo de Lisboa/Portugal, foi detido pela Receita Federal e apresentada à PF por transportar uma mira telescópica para arma de fogo sem a necessária autorização do Exército Brasileiro. O caso será encaminhado à Justiça Federal. E um brasileiro, que pretendia viajar, teve seus passaportes apreendidos devido a uma decisão judicial.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guarulhos

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Contato: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal