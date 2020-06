PF prende suspeito responsável por aliciamento de mulheres para exploração sexual

.

Boa Vista/RR – A Polícia Federal prendeu na última sexta-feira (12/6) um suspeito de ser responsável pelo aliciamento de mulheres com o fim de exploração sexual no exterior.

Policiais Federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Raul Soares, cidade do interior de Minas Gerais. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual em Roraima, após representação da PF.

Conforme consta em inquérito policial, uma mulher residente em Roraima foi abordada por perfil falso de uma rede social e teria passado a receber propostas para prestar serviços de “acompanhante” no exterior.

Após ter recusado as ofertas, ela teria recebido novas propostas, desta vez para fornecer vídeos e fotos íntimas, também pelas redes sociais, em troca de pagamento.

Em razão dos valores apresentados, a mulher aceitou os termos, mas após fornecer o material ela não apenas teria deixado de receber o prometido como passou a ser chantageada.

O suspeito teria passado a exigir da vítima dinheiro para não divulgar o conteúdo, informando conhecer pessoas de seu ciclo pessoal, aumentando o grau de constrangimento.

As investigações apontam que um suspeito seria o responsável por todos os contatos, a partir do município de Raul Soares/MG. Ele já teria passagem pelos crimes de extorsão e estelionato e estava com um outro mandado de prisão preventiva decretado pela 29ª Vara Criminal da Justiça Estadual do Rio de Janeiro.

