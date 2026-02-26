PF prende suspeito que se passava por policial federal em aeroporto do RN

Natal/RN. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (26/2), um homem que se passou por policial federal nas dependências do Aeroporto Internacional de Natal.

O suspeito utilizava vestimentas semelhantes às adotadas por policiais federais e portava documento falso similar ao cartão funcional da instituição. Ele tentava embarcar em voo doméstico quando apresentou a identificação irregular, fato que motivou a abordagem e a verificação pelos policiais.

Após a constatação de falsidade documental e de indevida identificação, o homem foi conduzido à unidade da Polícia Federal, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O investigado poderá responder pelos crimes de uso de documento falso e de falsa identificação funcional.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Fone: (84) 98131-8907

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal