PF prende suspeito de planejar ataque a escola no Pará

Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (2/3), a Operação School Safe, com o objetivo de impedir um possível ataque violento que estaria sendo planejado em ambiente virtual por um homem no município de Tracuateua/PA.

As investigações apontaram que o suspeito integrava um grupo transnacional em plataformas digitais, com participantes no Brasil e no exterior, incluindo Iraque e Indonésia. As conversas analisadas revelaram indícios de planejamento de ataque contra uma escola, ameaças a familiares, menções à aquisição de armas e explosivos, além de incitação à violência, apologia a massacres e tentativa de aliciamento de menores para a prática de crimes.

Diante da gravidade dos fatos, do risco à ordem pública e da possibilidade de destruição de provas digitais, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do investigado. Também foram autorizados um mandado de busca e apreensão e a quebra de sigilo telemático. O suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado ao presídio de Bragança/PA, onde permanecerá à disposição da Justiça.

