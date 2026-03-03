Connect with us

Polícia Federal

PF prende suspeito de planejar ataque a escola no Pará

Published

49 segundos ago

on

Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (2/3), a Operação School Safe, com o objetivo de impedir um possível ataque violento que estaria sendo planejado em ambiente virtual por um homem no município de Tracuateua/PA.

As investigações apontaram que o suspeito integrava um grupo transnacional em plataformas digitais, com participantes no Brasil e no exterior, incluindo Iraque e Indonésia. As conversas analisadas revelaram indícios de planejamento de ataque contra uma escola, ameaças a familiares, menções à aquisição de armas e explosivos, além de incitação à violência, apologia a massacres e tentativa de aliciamento de menores para a prática de crimes.

Diante da gravidade dos fatos, do risco à ordem pública e da possibilidade de destruição de provas digitais, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do investigado. Também foram autorizados um mandado de busca e apreensão e a quebra de sigilo telemático. O suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado ao presídio de Bragança/PA, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará
[email protected]
@pf.para

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal49 segundos ago

PF prende suspeito de planejar ataque a escola no Pará

Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (2/3), a Operação School Safe, com o objetivo de impedir um possível...
Policial50 segundos ago

Polícia Civil e Casa Militar realizam sonho de jovem com deficiência em visita ao NOTAer

Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação integrada com a Secretaria da Casa Militar...
Entretenimento1 hora ago

Gracyanne Barbosa se declara a Gabriel Cardoso, seu novo namorado: ‘Me inspira’

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, fez uma declaração apaixonada ao namorado, o empresário e piloto de drift Gabriel Cardoso, de...
Política1 hora ago

Deputado sugere medida para incentivar primeiro emprego de jovens

Criar um programa voltado ao incentivo do primeiro emprego para jovens capixabas. Esse é o propósito da Indicação 1.254/2025, apresentada...
Agricultura2 horas ago

Turismo off-road surge como alternativa de renda para propriedades rurais

O crescimento do turismo de experiência no Brasil começa a produzir efeitos também dentro da porteira. A expansão das expedições...
Entretenimento2 horas ago

Nasce Filippo, filho de Carol Cabrino e Marquinhos, na França: ‘Bebê arco-íris’

A atriz Carol Cabrino, de 32 anos, e o zagueiro Marquinhos, de 31, anunciaram nesta terça-feira (2) o nascimento de...
Policial2 horas ago

Força Tática do 6º BPM apreende arma de fogo e vasta quantidade de drogas na Serra

Neste domingo (01), militares do 6º BPM, por meio das equipes de Força Tática, realizaram uma importante apreensão no bairro...
Versão Impressa3 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus1 dia ago

Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus

Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
São Mateus2 dias ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus2 dias ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...

Regional

Regional16 horas ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Regional23 horas ago

Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Regional24 horas ago

Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES

Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...

Estadual

Estadual17 horas ago

Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino

A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de...
Estadual17 horas ago

Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os...
Estadual17 horas ago

Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis...

Nacional

Nacional17 horas ago

VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...
Nacional18 horas ago

VÍDEO | Influenciadora é hostilizada em posto por causa da roupa e caso gera debate

Mulher usou discurso da “família tradicional brasileira” para ofender durante abastecimento A influenciadora Bella Mantovani foi alvo de insultos enquanto...
Nacional19 horas ago

Mulher é baleada durante discussão causada supostamente por ciúmes

Uma mulher precisou ser hospitalizada após ser atingida por tiros durante uma discussão supostamente motivada por ciúmes, na última quinta-feira (26),...

Policial

Policial2 horas ago

2º BPM realiza apreensões de armas, munições e drogas durante o fim de semana em Nova Venécia

O 2º Batalhão realizou duas importantes ações neste fim de semana, no município de Nova Venécia, que resultaram na detenção...
Policial2 horas ago

PRF alerta para cratera na BR-262, em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal alerta, nesta terça-feira (03), que, em razão das fortes chuvas que atingiram a região, formou-se uma...
Policial18 horas ago

Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP)...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento16 horas ago

Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’
Entretenimento19 horas ago

Lauana Prado se declara em domingo romântico com Tati Dias: ‘Me faz ninar’
Entretenimento21 horas ago

Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’

O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Projeto beneficia jovem de baixa renda com passagem de ônibus gratuita

Jovens de baixa renda poderão ter direito a duas passagens convencionais gratuitas de ônibus intermunicipais por mês se o Projeto...
Política17 horas ago

Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático

Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e...
Política18 horas ago

Governo poderá contratar até R$ 1,4 bi do Fundo Clima

Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (2) o Projeto de Lei (PL) 10/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar...

Esportes

Esportes4 horas ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes12 horas ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes1 dia ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

Mais Lidas da Semana