PF prende suspeito de armazenar e compartilhar arquivos de pornografia infantojuvenil em SP

Ribeirão Preto/SP – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23/6), nova fase da Operação Élpis destinada à repressão ao compartilhamento e à posse de imagens e vídeos, com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, praticados por usuário da internet residente em Ribeirão Preto/SP. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante.

Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em endereço relacionado ao investigado, com o objetivo de localizar equipamentos de informática e demais itens de interesse para a investigação.

Durante análise prévia no local dos materiais arrecadados, a equipe policial localizou milhares de arquivos contendo cenas de exploração sexual infantil, o que ensejou a prisão em flagrante do suspeito.

Todo o material será submetido a exames periciais, objetivando a comprovação da materialidade dos crimes investigados, identificação de possíveis abusadores sexuais e suas vítimas, bem como de possíveis produtores desse tipo de material.

As investigações foram iniciadas a partir da identificação de um usuário que compartilhou arquivos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes. O crime era cometido por meio da utilização de redes de compartilhamento de arquivos denominadas P2P.

Segundo os levantamentos realizados, o usuário atualmente ocupava o primeiro lugar no ranking de Ribeirão Preto, com milhares de arquivos de fotos e vídeos contendo cenas de exploração sexual infantil.

Importante ressaltar que o crime de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos. Já o crime de posse de arquivos de pornografia infantil, também tipificado no mesmo Estatuto, é punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP

E-mail: [email protected]

Telefone: (12) 3202-7113

Fonte: Polícia Federal