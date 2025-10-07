Polícia Federal
PF prende seis foragidos da Justiça no mês de agosto em Guaíra/PR
Guaíra/PR. A Polícia Federal prendeu, ao longo do mês de agosto, seis foragidos da Justiça em ações realizadas na região de Guaíra/PR. As prisões ocorreram nas cidades de Guaíra, Umuarama, Iporã, Douradina e Pérola, no estado do Paraná.
Dentre os foragidos, havia procurados por crimes como organização criminosa, corrupção de menores, corrupção passiva, furto, crime de incêndio e violência doméstica.
Após os procedimentos legais, todos os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
Eventuais denúncias sobre paradeiros de foragidos podem ser encaminhadas à Polícia Federal, inclusive de forma anônima, pelos canais de contato existentes.
Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná
(44) 3211-1900
Fonte: Polícia Federal
