PF prende seis foragidos da Justiça no mês de agosto em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal prendeu, ao longo do mês de agosto, seis foragidos da Justiça em ações realizadas na região de Guaíra/PR. As prisões ocorreram nas cidades de Guaíra, Umuarama, Iporã, Douradina e Pérola, no estado do Paraná.

Dentre os foragidos, havia procurados por crimes como organização criminosa, corrupção de menores, corrupção passiva, furto, crime de incêndio e violência doméstica.

Após os procedimentos legais, todos os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Eventuais denúncias sobre paradeiros de foragidos podem ser encaminhadas à Polícia Federal, inclusive de forma anônima, pelos canais de contato existentes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

(44) 3211-1900

Fonte: Polícia Federal