PF prende responsável por armazenamento irregular de toneladas de alimentos contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal localizou, nesta quarta-feira (6/9), um depósito irregular de produtos alimentícios contrabandeados da Argentina, na região próxima à aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves (Brasil e Argentina) e prendeu o responsável pelo repositório.

Os policiais realizavam patrulhamento com objetivo de reprimir a atuação de contrabandistas de produtos alimentícios argentinos, quando identificaram veículos carregados com mercadorias circulando na região do Porto Meira, em Foz do Iguaçu/PR.

Após o acompanhamento, os policiais federais localizaram um depósito irregular de sacos de farinha de trigo contrabandeados, totalizando cerca de 24 toneladas, além de dois veículos utilizados no transporte dos produtos.

O local apresentava condições sanitárias insalubres, com presença de urina e fezes de animais domésticos próximos ao estoque dos produtos alimentícios. A ausência do certificado fitossanitário emitido pelo órgão responsável do país de origem coloca em risco a saúde pública pela falta controle e garantia de qualidade do produto.

O responsável pelo depósito foi preso em flagrante pelos policiais e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura de sua prisão. Toda a mercadoria e os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal.

Fonte: Polícia Federal