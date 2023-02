PF prende quatro pessoas portando droga, além de um passaporte falso

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu entre os dias 25 e 27/2, em ações distintas, quatro passageiros de voos internacionais e apreendeu mais de seis quilos de cocaína e um passaporte belga falsificado.

No sábado (25/2), dois passageiros foram presos com droga nas bagagens. Com um homem, que embarcaria em voo para a Armênia, com escala em Doha, no Catar, foram apreendidas 92 cápsulas contendo cocaína, cujo peso total somou um quilo. O suspeito, que alegou ter engolido outras 32 cápsulas, em razão do risco de morte, foi conduzido ao hospital público para que expelisse o entorpecente.

Em outra ação, uma mulher, que embarcaria em voo para Zurich, na Suíça, com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi presa após os policiais encontrarem três quilos de cocaína em fundos falsos de sua mala.

Nesse mesmo dia, um homem, nacional do Congo, que ingressou no país na condição de solicitante de refúgio, foi preso após tentar passar pelo controle migratório apresentando um passaporte belga falsificado.

Por fim, na madrugada desta segunda-feira (27/2), policiais federais encontraram na bagagem de mão de uma passageira, que embarcaria em voo para Istambul, na Turquia, com escala em Doha, no Catar, mais de dois quilos de cocaína. A droga estava oculta nas estruturas da mala.

