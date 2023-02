PF prende quatro pessoas por tráfico de drogas em aeroporto de Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu, no último sábado (18/2) um homem, nacional da Nigéria, que ingressou no país na condição de solicitante de refúgio, com mais de dois quilos de cocaína ocultos em fundos falsos de sua mala de viagem. O suspeito pretendia embarcar em voo para Lagos, na Nigéria, com escala em Doha, no Catar.

Nesse mesmo dia, servidores da Receita Federal detiveram um passageiro, em razão da fiscalização indireta de bagagens despachadas, por meio do raio-x, que indicou a presença de um grande volume de substância orgânica. Conduzido à PF, o suspeito, que também ingressou no país na condição de solicitante de refúgio, recebeu voz de prisão após os peritos identificarem a substância contida em 32 embalagens de chá verde, que estavam em sua mala, como cocaína. O volume apreendido somou quase vinte quilos.

Já no domingo (19/2), foram realizadas mais duas prisões. Uma mulher, que viajaria para Manila, nas Filipinas, seu país natal, foi flagrada pelos policiais federais vestindo uma bermuda com quase três quilos de cocaína costurados aos forros. Em outra ação, quase 12 kg da mesma droga foram encontrados pela equipe policial dentro de embalagens de produtos alimentícios. A suspeita, que recebeu voz de prisão, é nacional da Guiana e pretendia levar a droga para Addis Ababa, na Etiópia.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal em que poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

E-mail: [email protected]

Contato: (11) 2445-2212