PF prende quatro pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo

Guarulhos/SP. A Polícia Federal prendeu, entre os dias (16 e 18/7), duas pessoas por tráfico internacional de drogas e capturou dois foragidos da Justiça no Aeroporto Internacional de São Paulo.

As prisões por tráfico incluíram uma passageira que tentava embarcar para a Índia com mais de 2 kg de droga líquida ocultos no sutiã e em tênis, e um homem com passaporte argentino, detido com 3 kg da mesma substância escondidos em relógios, com destino à África do Sul. Durante a fiscalização migratória, foram localizados e presos dois homens que possuíam mandados de prisão em aberto.

Os foragidos foram encaminhados ao sistema prisional estadual. Os dois presos por tráfico foram apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Fonte: Polícia Federal