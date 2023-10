PF prende quatro pessoas em flagrante e fecha depósito ilegal de calçados falsificados.

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na tarde desta sexta-feira (20/10), quatro pessoas em flagrante enquanto descarregavam um caminhão com diversos volumes de calçados falsificados em um depósito irregular em Foz do Iguaçu/PR.

Após investigações sobre rotas utilizadas por contrabandistas na região, policiais federais identificaram um local que servia como entreposto de mercadorias pirateadas vindas de outros estados do país para serem distribuídos na região de fronteira.

Com o mandado de busca e apreensão, expedido pela 3º Vara Federal de Foz do Iguaçu, os policiais adentraram o local encontrando quatro indivíduos, um nacional e três paraguaios, descarregando um caminhão com diversos volumes de calçados falsificados. Houve tentativa de fuga, mas os policiais conseguiram deter os envolvidos, dando voz de prisão aos mesmos.

A estimativa é de que seja contabilizada mais de cinco mil calçados falsificados retirados de circulação.

Além do caminhão com toda a carga de mercadorias pirateadas, duas motos também foram retidas e encaminhadas para a Receita Federal. Os presos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante.

A ação contou com apoio da Receita Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

[email protected]

Disque-Denúncia

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal