PF prende quatro foragidos no Ceará

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, em ação com a Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará, prendeu na quinta-feira (18/05) e sexta-feira (19/05) quatro pessoas foragidas da Justiça, no Ceará.

Nessa sexta-feira (19), em Fortaleza, foram capturados dois homens, um de 25 anos, no bairro Messejana; e outro, de 47, no bairro Curió. Já no município de Sobral, foi capturada uma mulher, de 36 anos de idade. E na tarde da quinta-feira, a prisão de um homem, de 23 anos, aconteceu em Itaitinga.

O homem preso em Fortaleza, no bairro Messejana, foi flagrado em posse de uma pistola calibre 380, três carregadores e 13 munições intactas. A mulher presa em Sobral foi condenada por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o mandado de prisão emitido pela 2ª Vara Criminal de Sobral. O foragido, de 47 anos, foi capturado no bairro Curió, na noite dessa sexta-feira, por meio de mandado de prisão da 1ª Vara do Júri em Fortaleza, decorrente de condenação por crimes de homicídio. Já o homem, de 23 anos, preso pela Força Tarefa Susp, na última quinta-feira (18), em Itaitinga, era procurado pelo envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas. O mandado de prisão havia sido emitido pela 3ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza.

Os quatro presos estão à disposição da Justiça cearense. As investigações continuam em inquérito policial para apurar a participação do flagrado em organização criminosa, procedência da arma de fogo e eventuais outros partícipes do crime.

As ações policiais desencadeadas foram produtos da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

