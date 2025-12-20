PF prende preventivamente investigado relacionado a operação de combate ao abuso sexual infantil

Bagé/RS. A Polícia Federal prendeu preventivamente, neste sábado (19/12), um indivíduo relacionado à Operação Rede Segura, que objetiva reprimir os crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo envolvendo exploração sexual infantil.

O inquérito policial teve início a partir do recebimento de informações que indicavam o armazenamento e difusão de imagens de abuso sexual infantil através da internet.

A partir de diligências realizadas, a Polícia Federal identificou o suspeito e, no dia 14 de novembro de 2025, realizou buscas na residência do suspeito.

Logo após o cumprimento da medida probatória, a PF recebeu informações acerca de dois estupros de vulnerável praticados pelo indivíduo contra duas crianças, uma com cinco e outra com nove anos de idade.

Diante dos fatos, e do grave risco à ordem pública e à integridade física e psicológica dos menores envolvidos, foi representado ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do indivíduo, medida que foi cumprida nesta data.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Bagé

Fone: (53) 3240.9000

Fonte: Polícia Federal