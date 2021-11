PF prende por estupro de vulnerável e outros crimes

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira, 29/11, um mandado judicial de busca e apreensão e um mandado judicial de prisão temporária, ambos expedidos pela 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para combater os crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil e o crime de estupro de vulnerável.

As investigações tiveram início em outubro de 2021 e permitiram a identificação de um homem, de 47 anos, suspeito da prática dos crimes citados. Os mandados foram cumpridos na casa do investigado em Santa Luzia/MG. O material apreendido será submetido à perícia técnica. As apurações prosseguirão, para se identificar a vítima e esclarecer demais circunstâncias dos crimes.

