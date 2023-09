PF prende polonês procurado pela Interpol em Copacabana/RJ

Rio de Janeiro/ RJ – No fim da tarde de ontem, 21/9, a Polícia Federal prendeu um polonês de 40 anos de idade, foragido há nove anos das autoridades de sua terra natal pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A prisão foi efetuada no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A ação de hoje foi deflagrada por policiais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro, com o apoio da Delegacia de Repressão a Drogas.

A justiça polonesa solicitou a prisão cautelar para fins de extradição do estrangeiro às autoridades brasileiras, e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Após as formalidades de praxe, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Polônia.

