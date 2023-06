PF prende peruano por tráfico internacional de drogas, no Aeroporto do Galeão

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite dessa segunda-feira (5/6), um estrangeiro de nacionalidade peruana que transportava cerca de 13 kg de cocaína oculta em 25 pacotes e dois potes de farinha, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O homem pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, antes de rumar para seu destino em Madri, capital da Espanha.

O flagrante se deu quando policiais federais realizavam fiscalização de rotina. Na ocasião, a equipe identificou a droga no interior da bagagem despachada pelo estrangeiro e, com isso, efetuou a prisão.

O preso foi conduzido à Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ para lavratura do auto de prisão em flagrante e posteriormente encaminhado ao sistema prisional do estado.

O indivíduo poderá responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Fonte: Polícia Federal