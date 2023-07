PF prende passageiros transportando cocaína e haxixe

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu nesta quarta-feira (5/7) drogas ocultas nas pernas de um homem, dentro de embalagens de ração, em fundos falsos de mala e engomada em toalhas.

Policiais federais, que atuam com o auxílio de cães farejadores, flagraram um passageiro que embarcaria para Portugal, com seis volumes fixados às suas pernas contendo dois quilos de cocaína. O homem, que foi preso em flagrante, é brasileiro e tem 55 anos de idade.

A mesma equipe de policiais encontrou cocaína oculta dentro de embalagens de ração para peixes. Cerca de 14 Kg da droga estavam na posse de uma mulher, nacional da África do Sul, que pretendia embarcar para o Catar.

Em outra ação, servidores da Receita Federal que fiscalizavam as bagagens descarregadas de voo proveniente de Portugal perceberam grande quantidade de material orgânico nas malas de um brasileiro. A bagagem foi acompanhada até as esteiras de restituição e o seu proprietário foi abordado assim que as retirou.

Após a abertura das malas e, em razão das suspeitas acerca do material encontrado em fundos falsos, o homem foi conduzido à PF onde foi preso, após os peritos federais identificarem os quase 10 Kg de material orgânico como haxixe.

Por fim, uma sul-africana, que possuía bilhetes de viagem para o Catar e África do Sul, foi presa por policiais federais na posse de toalhas engomadas com cocaína. Os policiais abordaram a passageira para revista em razão da indicação do cão farejador. O volume bruto desta apreensão somou quase sete quilos.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Tel: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal