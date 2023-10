PF prende passageiros tentando embarcar com droga

Guarulhos/SP – A PF, no Aeroporto Internacional de São Paulo, apreendeu entre a tarde da quarta-feira (4) e madrugada de hoje (5/10), em ações distintas, cocaína escondida em fundos falsos de malas e em colete.

Policiais federais ao fiscalizarem, na tarde desta quarta-feira (4), as bagagens despachadas, com o auxílio de cães farejadores, identificaram uma mala suspeita e localizaram seu proprietário, conduzindo-o para que acompanhasse a revista no objeto. Dentro de um fundo falso encontrado na mala suspeita havia quase três quilos de cocaína. O homem, um brasileiro, que pretendia embarcar para a Áustria, em voo com escala na França, recebeu voz de prisão.

Em outra ação, ocorrida momentos mais tarde, outro brasileiro foi preso portando quase dois quilos da mesma droga, também encontrados dentro de fundos falsos, em sua bagagem de mão. O suspeito pretendia embarcar em voo para o Chipre com conexão no Catar.

Na madrugada de hoje (5), uma mulher, nacional da Namíbia, foi presa ao tentar passar pelo controle migratório com mais de três quilos de cocaína que estavam ocultos em pacotes costurados numa espécie de colete que ela vestia. A suspeita possuía bilhetes de passagem para a Namíbia, com conexão na Etiópia.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

